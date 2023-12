Rapporto Censis | altro che sonnambuli | gli italiani sono coerenti La critica va mossa ad altri

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Ho sempre avuto reazioni contrastanti rispetto al puntualeche ogni anno, a dicembre, arriva sui nostri media. Ne apprezzo l’analisi culturale, il taglio non unicamente e noiosamente descrittivo. Ma raramente condivido il tono moralistico, l’approccio spesso giudicante verso il comportamento deglie i loro valori. Provo lo stesso sentimento in questi giorni, leggendo le considerazioni dell’ultimo, il 57esimo, dove glidefiniti “”, incapaci di reagire alle trasformazioni globali e ai grandi eventi che ci incalzano. Sia chiaro: ilanalizza anche i motivi strutturali chealla base di questa presunta letargia. E la relativa paura degli. Quella, ...

Altre News in Rete:

Per il Censis l'Italia è un Paese di sonnambuli: una pandemia che affligge tutto l'Occidente

Da qualche giorno fa discutere l'ultimo"Ipertrofia emotiva". Non che le sentenze dell'istituto fondato nel 1964 da Giuseppe De Rita vadano prese sempre per oro colato. Difatti in passato non sono mancati suoi abbagli e ...

Rapporto Censis, nel 2040 solo una coppia su 4 avrà figli. Clima impazzito e guerra tra le paure degli italian ilmessaggero.it

Per il Censis l’Italia è un Paese di sonnambuli: una pandemia che affligge tutto l’Occidente

Da qualche giorno fa discutere l’ultimo Rapporto Censis “Ipertrofia emotiva”. Non che le sentenze dell’istituto fondato nel 1964 da Giuseppe De Rita vadano prese sempre per oro colato. Difatti in ...

Rapporto Censis, Tiziana Ferrario colpita: "È un Paese impaurito ma non se ne parla, c'è paura per il futuro"

Tiziana Ferrario: "Un rapporto del genere, così pessimista, avrebbe dovuto aprire un grande dibattito tra i politici. Qualcuno ne ha sentito parlare nel weekend Questa è la faccia del nostro Paese".