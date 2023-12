Ranking WTA | la classifica delle nazioni con più tenniste in top100 Italia quinta | dominio americano

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Quando mancano ormai due sole settimane alla conclusione ufficiale della stagione, è già tempo di bilanci anche per il tennis femminile. L’nel 2023 è salita di colpi, raggiungendo addirittura la finale di BJK Cup (persa poi con il Canada di un’ispirata Leylah Fernandez) e archiviando diversi exploit individuali nel circuito WTA come dimostra la crescita collettiva di alcune nostre portacolori nel. Il movimento azzurro può contare su cinque rappresentanti nelladellamondiale (Jasmine Paolini 30ma, Martina Trevisan 42ma, Elisabetta Cocciaretto 48ma, Camila Giorgi 53ma e Lucia Bronzetti 61ma), tutte comprese tra il 30° ed il 61° posto, con la speranza di ritrovare nei prossimi mesi stabilmente in questo elenco anche Sara Errani (ad oggi n.104). Tutto sommato un buon bottino per il tennis ...