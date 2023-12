Ranking Wta aggiornato a lunedì 4 dicembre | Giorgi e Bronzetti guadagnano una posizione

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Ecco ilWta2023. Come prevedibile, non ci sono novità tra le prime 50 del mondo visto che ormai si disputano solo tornei di categorie minori e le “big” non partecipano. Al comando c’è sempre Iga Swiatek, seguita da Aryna Sabalenka e Coco Gauff. La numero uno d’Italia si conferma invece Jasmine Paolini, al numero 30, davanti a Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto. Salde in top 100 anche Camilae Lucia, cheunaciascuna. Di seguito la nuova graduatoria.WtaIga Swiatek (Pol) 9295 (–) Aryna Sabalenka (Blr) 9050 (–) Coco Gauff (Usa) 6580 (–) Elena Rybakina (Kaz) 6365 ...

Altre News in Rete:

Le finaliste della Serie A1: due squadre a caccia del bis

... ma anche una giovane del vivaio di assoluta qualità come la classe 2003 Lisa Pigato, fresca di bestvicino alle prime 300. Insieme a loro, Deborah Chiesa e Jessica Pieri, le straniere ...

Ranking WTA: 6 azzurre in top 100, Swiatek sempre regina SuperTennis

Ranking WTA: Swiatek torna regina, Paolini sempre leader azzurra ... SuperTennis

Ranking movers: Arina Rodionova becomes Australia’s new No.1 woman

Arina Rodionova achieves a career-high in the latest WTA Tour singles rankings and becomes the new top-ranked Australian woman.

Bassols Ribera defeats Erika Andreeva to claim Andorra 125 title

Marina Bassols Ribera claimed her second WTA 125 title of the year with a straight-sets defeat of Erika Andreeva in the Creand Andorra Open final.