Ragazza positiva all' alcol test chiama il padre | ma è ubriaco anche lui Ritirata la patente ad entrambi

Leggi su feedpress.me

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Va a prendere la figlia appena multata per guida in stato di ebbrezza e si presentaal posto di controllo della municipale di Rimini . E’ successo lo scorso weekend quandoe figlia sono statisanzionati per guida in stato di ebbrezza. Lafermata da una pattuglia della polizia locale è stata trovataall’e quando il genitore è arrivato nei pressi...