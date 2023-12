Raccontare la denatalità | cambiare narrazione e aprirsi al cambiamento delle nostre società

Leggi su leurispes

(Di lunedì 4 dicembre 2023) L’Istat ha recentemente fornito dati attendibili e proiezioni sul futuro demografico della popolazione in Italia – e non della “popolazione italiana” perché il contributo riproduttivo di donne straniere di prima e seconda generazione si sta dimostrando rilevante, anche se insufficiente. L’obiettivo di riportare nei prossimi 3-4 decenni il tasso medio di riproduzione dall’attuale 1,2% almeno al 2,1%, ovvero alla quota che garantirebbe una tendenziale stabilità demografica, è totalmente illusorio. Adeguate e auspicabili politiche nazionali possono attenuare la curva negativa, ma i provvedimenti e le linee di intervento di cui sempre più si parla non saranno comunque in grado di garantire una importante crescitanascite né, tantomeno, di compensare l’invecchiamento della popolazione che rappresenta l’altra faccia problematicaprospettive ...