Questo video non mostra soldati statunitensi in azione in Ucraina

(Di lunedì 4 dicembre 2023) L’11 novembre 2023 è stato pubblicato unsu TikTok chediverse scene dimentre eseguono una serie di azioni, come schierarsi all’interno di una grande stanza, guidare mezzi militari e utilizzare armi in un campo. Nel filmato in sovrimpressione compare un testo dove si può leggere «Notizia dal mondo Più di 5000d’elite americani sono arrivati a Kiev e rilasciati sul campo di battaglia oggi! 8/11/2023». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Iloggetto di analisi è reale, ma noninina novembre 2023, invasa militarmente dalla Russia a febbraio 2022. La clip oggetto di analisi è in realtà l’unione ...