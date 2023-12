(Di lunedì 4 dicembre 2023) Il 3 dicembre 2023 è stata pubblicata su Facebook unachedecine dimobili incolonnate su una strada a causa della grande quantità di neve presente. Secondo chi ha condiviso l’immagine, la scena sarebbe avvenuta ine si tratterebbe di «veicoli elettrici che si sono scaricati al» e che avrebbero ostruito il passaggio anche alle «normali». Il riferimento è alla tempesta di neve che nei primi giorni di dicembre 2023 ha colpito, Svizzera, Austria e Polonia provocando blocchi stradali, cancellazioni di voli e rallentamenti su decine distrade e linee ferroviarie. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia infondata. Lagrafia è reale, ma non è stata ...

Altre News in Rete:

Nadal sul rientro: "Non mi aspetto nulla, sono su un terreno inesplorato"

9 e ricorrerà aopzione già per gli Australian Open. Non visualizzi questo contenuto Siamo ... clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie FOTOGALLERY Continua gallery %s...

Su WhatsApp c'è un nuovo metodo per inviare foto e video a qualità ... WIRED Italia

Questa foto non mostra auto elettriche ferme per il freddo in Germania Facta

FOTO/ VIDEO - Marino | Sentita e partecipata Messa di Santa Barbara al Distaccamento dei Vigili del Fuoco Squadra 15 A

MARINO (attualità) - Presente il sindaco Cecchi e altre autorità del territorio ilmamilio.it Sentita e partecipata celebrazione di Santa Barbara ( che ricorre il 4 dicembre), la Patrona de ...

L'ex cognato di Letizia Ortiz:

I Windsor (stranamente) questa volta non c'entrano. Il gossip, stavolta, riguarda un'altra famiglia reale: quella spagnola. E più precisamente la regina Letizia ...