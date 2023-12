Quella rockstar della Intelligenza Artificiale

Leggi su panorama

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Esistono algoritmi che permettono di scegliere stile, testo e voce di un cantante reale. Un paio di clic e il brano (fake) compare sul computer. Una tendenza che potrebbe mandare in tilt (di nuovo) il diritto d’autore. Ma anche aprire inesplorate frontiere. Come nel caso dei Beatles ecanzone postuma di John Lennon. Altro che artisti, produttori e arrangiatori: il futuromusica è la canzone fai da te. Creata naturalmente su misura dall’. Bastano un software, Dream Track, e un algoritmo AI denominato Lyria. L’utente, ovvero ognuno di noi, potrà scegliere lo stile (rap, heavy metal, pop), l’argomento del testo e pure la voce del cantante che lo interpreta (Eminem, Talor Swift o Ed Sheeran). Un paio clic, et voilà, ecco il brano dei sogni comparire sul pc e nello smartphone. Per i nerd ...