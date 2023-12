“Quanto si ferma?” Attenti a questa domanda | nasconde una truffa Ecco come funziona e come difendersi

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Allarme, cosa fare. Quante volte vi è capitato di sentirvi porre la fatidicasi?” nel momento in cui parcheggiate il vostro veicolo? Unainnocente, almeno all’apparenza, che però lascia cadere in trappola. Il rischio? Quello di poter cadere vittime di una vera e propriapensata a tavolino dal malvivente che dunque si assicura sulle tempistiche in cui attuare il piano. Il pericolo sarebbe quello di ritrovare il mezzo privo di alcuni pezzi. Manon è l’unicada cui tenersi alla larga.alcuni consigli supoter raggirare tempestivamente alcune trappole tese.raggirare le truffe, atteggiamenti e ...