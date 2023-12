Qualità della Vita | Udine è la città dove si vive meglio in Italia Poi Bologna e Trento

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Lain cui siin. Lo dice l’indagine sulladel Sole 24 Ore, giunta alla sua 34esima edizione. Subito dopo ci sono. Mentre dopo Aosta, Bergamo arriva fino al quinto posto. Seguita da Firenze, Modena, Milano, Monza e Brianza e Verona che chiude i primi dieci posti. La primadel sud è Cagliari, mentre Roma si ferma al 35esimo posto e perde quattro posizioni rispetto all’anno scorso. Ultima in classifica è Foggia, mentre al penultimo posto c’è Caltanissetta e al terz’ultimo Napoli. Il capoluogoCampania finisce penalizzato a causadensità abitativa,criminalità, ...

Altre News in Rete:

Udine la città in cui si vive meglio, maglia nera a Foggia

E' Udine la città in cui si vive meglio in Italia. A incoronare la provincia friulana è la 34esima edizione dell'indagine del Sole 24 Ore sullavita, i cui risultati sono stati pubblicati sul quotidiano in edicola oggi. E' la prima volta che la provincia di Udine sale sul gradino più alto, entrando così nella storia...

Qualità della vita 2023, la classifica sulle Province italiane dove si vive meglio Sky Tg24