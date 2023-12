Qualità della vita | le città italiane dove si vive meglio e quelle che stanno in fondo alla classifica

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Pubblicato il 4 Dicembre, 2023 E’ Udine lasiin Italia. A incoronare la provincia friulana è la 34esima edizione dell’indagine del Sole 24 Ore sulla, i cui risultati sono stati pubblicati oggi. E’ la prima volta che la provincia di Udine sale sul gradino più alto, entrando così nella storiache misura il benesserepopolazione, dopo essersi piazzata tra le prime dieci solamente tre volte dal 1990 a oggi. Suonano più come delle conferme, invece, il secondo e il terzo posto di Bologna, vincitrice dell’edizione 2022, e Trento. Bergamo (quest’anno capitalecultura insieme con Brescia) sale al quinto posto. Tra le ...

Altre News in Rete:

OpenAI posticipa il negozio GPT Store

...99 euro 3 Dic 2023 In offerta su Amazon il Sonos Roam SL, uno speaker smart wireless di, ... facciamo chiarezza sulle migliori tastiere per i tabletMela, tra quelle generiche per tutti i ...

Qualità della vita 2023, la classifica sulle Province italiane dove si vive meglio Sky Tg24