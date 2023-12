“Purtroppo è il corpo di Massimo” Ritrovato morto in una cantina dopo mesi di ricerche

(Di lunedì 4 dicembre 2023)è arrivata la notizia peggiore, che nessuno dei suoi familiari avrebbe mai voluto sentire.Lodeserto, scomparso da, è stato trovatodai carabinieri durante una perquisizione. Il suo cadavere è stato rinvenuto all’interno di unadi un palazzo di Torino. Sulla sua sparizione, avvenuta precisamente ad agosto, si erano accesi anche i riflettori di Chi l’ha visto?. Infatti, la trasmissione condotta da Federica Sciarelli aveva dedicato spazio a questo caso. Ma oraLodeserto non c’è più, essendo stato trovatoin una. E c’è una terribile spiegazione su ciò che gli è successo, dato che non si tratterebbe affatto di una morte naturale. I militari avevano avviato le loro indagini proprio ad agosto e ...

Altre News in Rete:

RITROVAMENTO CLAUDIO BORGHI, MORTO IL 74ENNE FERRARESE SCOMPARSO. IL SINDACO FABBRI: 'DOLORE NELL'APPRENDERE L'ESITO DELLE RICERCHE, SIAMO ...

È stato ritrovatosenza vita il 74enne che, lo scorso 20 novembre a Ferrara, si era allontanato in bicicletta dalla sua abitazione, senza più dare notizie di sé. Ildell'uomo è stato ...

Quanto tempo rimane la cannabis nel nostro corpo (Purtroppo) non ... Everyeye Tech

Vigili del fuoco, FdI 'fare di più per potenziare il corpo' Agenzia ANSA

Vigili del fuoco, FdI "fare di più per potenziare il corpo"

"A livello regionale occorre fare molto di più per il potenziamento del Corpo dei vigili del fuoco, sia per quanto attiene gli aspetti contrattuali per la parificazione del Ccnl con quanto fatto dalla ...

Trovato morto il 21enne Fabio Occhi: era scomparso da Carpi dopo essere andato in biblioteca

Il corpo del giovane è stato rinvenuto nel primo pomeriggio di ieri a Barberino di Mugello, la stessa città in cui nei giorni scorsi era stata ...