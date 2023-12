Pubblicato nuovo studio | la Bufala Campana Dop fa bene all’ambiente

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Caserta. La filiera della mozzarella diDop faed è sempre più green e sostenibile. Lo rivela unscientifico, realizzato dal professor Luigi Zicarelli e da Roberto De Vivo, Roberto Napolano e Fabio Zicarelli. Emerge che in Italia la quantità di anidride carbonica, fissata e sequestrata in atmosfera dalle piante utilizzate per l’alimentazione delle bufale allevate nella zona di produzione della Dop, neutralizza la somma di Co2 emessa da respirazione, processi agricoli, trasporto, lavorazione del latte. Per ogni chilogrammo prodotto divengono sottratti 52 chili di anidride carbonica dall’atmosfera. La Mozzarella Dop è dunque davvero sostenibile. Loè stato ...

