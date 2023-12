Psicologi | ' depresso non significa perdente | outing Vip aiuta'

Leggi su iltempo

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Roma, 4 dic. (Adnkronos Salute) - Belen che parla della sua depressione, Fedez che rende pubblica la sofferenza psichica ma anche, nel recente passato, i tanti sportivi famosi che hanno dichiarato di avere avuto problemi di tipoco. "Quando persone considerate 'vincenti' rivelano i loro problemi e i loro momenti di crisi, inviano un messaggio importante, ovvero che tutti possono avere questo tipo di disagio e che quindi, a differenza di quello che si pensava in passato, queste cose non capitano solo alle persone deboli, ma possono capitare a tutti, anche a persone che noi siamo abituati a considerare forti o di successo". Così, all'Adnkronos Salute, David Lazzari, presidente del Consiglio nazionale Ordine(Cnop) dopo le confessioni, ieri a 'Domenica in', delle difficoltàche attraversate dalla showgirl e dal ...