Pseudomonas | aeruginosa ma non solo | cos’è e come si manifesta l’infezione

Leggi su dilei

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Secondo quanto emerso nell’ultimo Congresso della SITA (Società Italiana di Terapia Antinfettiva) sono quasi 700.000 i decessi causati dai cosiddetti “superbugs” resistenti alla terapia antimicrobica. In Europa sono 33.000 le morti causate ogni anno, con l’Italia ben salda al primo posto, con poco meno di un terzo, circa 10.000. L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che entro il 2050 i decessi causati dalle infezioni antimicrobicoresistenti saranno più di quelli dovuti a cancro, diabete e incidenti stradali. I dati più recenti dell’European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) confermano la nostra leadership nella diffusione di Klebsiella pneumoniae resistente ai carbapenemi (CRE), vero esempio di superbatterio killer. Ma anche su altri batteri e relativa resistenza i numeri italiani sono allarmanti rispetto alla media europea. Un esempio? ...