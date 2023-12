Provincia in cerca di 28 dipendenti | 7 concorsi anche per diplomati

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLadi Avellino ha indetto 7finalizzati alla copertura di 28 posti di lavoro. Le selezioni pubbliche, aperte ae laureati, prevedono l’assunzione di varie figure professionali con contratto a tempo indeterminato. Sarà possibile presentare la domanda di ammissione entro il giorno 20 dicembre 2023.Ecco i profili professionaliti n. 1 posto da Istruttore Direttivo Amministrativo, Esperto in Politiche Europee, da inquadrare nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.Titolo di studio: Diploma di Laurea o Laurea Magistrale nelle materie indicate nel bando (o titoli equipollenti ai sensi di legge). n. 11 posti da Istruttore Amministrativo, da inquadrare nell’Area degli Istruttori.Titolo di studio: Diploma di scuola secondaria di secondo grado che ...

