Provincia di Benevento | approvato il documento di programmazione economica

Il Consiglio Provinciale di Benevento, presieduto da Nino Lombardi Presidente della Provincia, ha approvato oggi con 6 voti a favore e 2 astenuti il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2024/2026. Il documento costituisce il primo step della manovra di Bilancio che il Presidente ha affermato di voler portare a termine entro il 31 dicembre così come previsto dalle norme. Sono già stati avviati i provvedimenti per convocare sia le Commissioni Consiliari che la Conferenza dei Capigruppo, nonché l'Assemblea dei Sindaci entro la prossima settimana. Ad illustrare in Aula ai Consiglieri il provvedimento è stato il Dirigente del Settore Nicola Boccalone.