Progetto migranti | Banchetto di Codacons in Piazza Naddeo a Salerno

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 4 dicembre 2023): appuntamento inPasqualeil 4 dicembre 2023 dalle 9:30 alle 13:30. La compilazione del Questionario richiederà un minuto Le emergenze umanitarie ed ambientali e il fenomeno migratorio chiedono un approccio integrato su molteplici fronti Dal momento che la realtà ci dimostra che i confini nazionali sono superati in specie rispetto a fenomeni epocali come le emergenze umanitarie ed ambientali ed il fenomeno migratorio che ne deriva ha assunto dimensioni tali, per l’Europa e per il nostro paese, da richiedere un approccio integrato su molteplici fronti, ilintende avviare un percorso condiviso e Ilintende avviare un percorso condiviso e partecipato per assicurare un strategia di di accoglienza dei ...