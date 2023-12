Prepara il tuo veicolo per l’inverno | cinque consigli utili per viaggiare sicuri

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 4 dicembre 2023)può rappresentare una stagione sfidante per gli automobilisti che tra strade ghiacciate, nebbia, neve e temperature gelide si trovano ad affrontare condizioni avverse che meritano un’adeguatazione. Se la sicurezza stradale è una priorità assoluta in qualsiasi stagione, infatti, in inverno diventa un tema particolarmente cruciale ere ilin maniera corretta può aiutare a evitare problematiche e ad affrontare la stagione con maggiore tranquillità. A tal proposito vediamo subito alcuniperdurante la stagione fredda: Montare pneumatici invernali o dotarsi di catene da neve: la prima accortezza, e in alcuni casi un vero e proprio obbligo, per la circolazione sicura è verificare di avere a ...