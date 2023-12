Prendeva soldi a clienti in difficoltà | arrestato un avvocato a Genova

(Di lunedì 4 dicembre 2023) AGI - Peculato aggravato e falsità ideologica. Sono i reati di cui dovrà rispondere ungenovese, Matteo Minna, amministratore di sostegno di diversi cittadini e finito agli arresti domiciliari. A eseguire la misura cautelare, emessa dal gip del tribunale di, è stata la Guardia di Finanza. Secondo quanto ricostruito dalle indagini delle Fiamme gialle, l'uomo si sarebbe appropriato indebitamente di 817 mila euro complessivi (peculato aggravato) riconducibili a quattro suoi assistiti. Per mesi avrebbe redatto relazioni fasulle sull'andamento delle stesse amministrazioni, ingannando così anche il giudice tutelare diche doveva vigilare sugli incarichi. Il professionista era già finito alle cronache nella veste di indagato, per peculato e circonvenzione di incapace, come amministratore di sostegno dell'attore Paolo ...

