Premio Felix Festival del Cinema 2023 | il bilancio della VI° edizione

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Matteo Paba, Valeria Zadumina , Alicia Maksimova , Rustam Ibraimov – Crediti eventphotoMILANO – Quattro giorni intensi e ricchi di incontri, culminati con una serata di Gala nella splendida cornice del Museo Bagatti Valsecchi, hanno chiuso l’attesissima VIdeldelpromosso dall’Associazione culturale, realizzato con il contributo e il patrocinioDirezione generalee audiovisivo – MinisteroCultura, patrocinato dalla Regione Lombardia, dal Comune di Monza, in collaborazione con l’Associazione Adrenalina Culturale, il Museo Bagatti Valsecchi, Videoproject società leader nel mondo cinetelevisivo e l’artista Mark Briel. La rassegna, rispettando la sua ...

Napoli . Aurelio De Laurentiis annuncia il rinnovo di Victor Osimhen. Il presidente del Napoli, intervenuto in occasione dell'assegnazione del'Campania Terra', ha parlato dell'attaccante nigeriano: 'Osimhen Per Osimhen siamo alla firma del contratto che era in sospeso da questa estate'. Il numero uno azzurro si è soffermato ...

