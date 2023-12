Preghiamo per lui Meluzzi | drammatico messaggio | cos' è successo nelle ultime ore

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Lo psichiatra Alessandrolotta tra la vita e la morte. Colpito da una ischemia da qualche giorno è ricoverato in rianimazione all'ospedale Bufalini. Il malore lo avrebbe sorpreso nel suo studio a Cesena. Immediato il trasporto in ospedale dove, nella giornata di ieri, è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Ma a quanto pare le sue condizioni restano disperate. E sui social sono tanti i messaggi di affetto arrivati perche sta combattendo la battaglia più difficile della sua vita. Massimo riserbo sul bollettino medico, ma le voci che filtrano dall'ospedale di certo non sono confortanti. E così tra i tanti messaggi ricevuti c'è anche quello dell'amico Red Ronnie che avrebbe dovuto incontrare proprioin occasione di un impegno pubblico. Le parole di Red Ronnie lasciano poco spazio, purtroppo, alle speranze: ...