“Power of the Current” | da Bergamo a Cardiff | Sofia Brizio racconta la forza dello sport paralimpico

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 4 dicembre 2023) “Quando entro in piscina, la sensazione che provo nel muovermi nell’acqua è impagabile, mi chiarifica le idee, è la mia valvola di sfogo”. Sono le parole di, giovane bergamasca che presenta il suo nuovo progetto ‘of the’, un documentario sulla sua vita cheanche la dedizione alloche ama, nonostante le mille difficoltà: il nuoto. Le sfide persono all’ordine del giorno: è nata con una diplegia spastica, ossia una paralisi cerebrale che le causa problemi nella coordinazione e nei movimenti dalla vita in giù, ad esempio camminare. Sin da subito però non si dà per vinta e cerca di diventare così un simbolo per tutti coloro che pensano di mollare al primo ostacolo, coltivando al massimo le sue passioni; per un periodo ...