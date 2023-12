“Potrà farlo durante i funerali” Giulia Cecchettin | la notizia su Filippo Turetta | “Non gli è proibito”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Nella giornata di martedì 5 dicembre ci sarà l’ultimo saluto a. E ora si è scoperto cosa farà, l’ex fidanzato accusato del suo omicidio,la celebrazione dei. Laè stata annunciata in queste ore e riguarda la possibile decisione presa dal giovane in occasione della funzione religiosa, che avrà luogo nella basilica di Santa Giustina, in provincia di Padova, alle ore 11. Prevista tra l’altro una partecipazione massiccia di persone. Si è anche vociferata la possibilità che alle esequie possano prendervi parte il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la premier Giorgia Meloni. Inoltre, il papà diha rivelato che sta scrivendo un messaggio che poi ...