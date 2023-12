Porto turistico di Fiumicino | Zeppieri attacca Gualtieri “Opera inutile e inquinante”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 4 dicembre 2023), 4 dicembre 2023 – “Il commissarioe la sua maggioranza, con il ruolo avuto in occasione del Giubileo di Roma 2025, pensa di poter gestire a suo piacimento i territori, inondandoli di cemento, di opere inutili e anacronistiche e portando così solo inquinamento e nessun servizio. Lo stiamo vedendo in occasione dell’inceneritore che vuole costruire ai Castelli Romani. E lo stiamo vedendo con la scelta scellerata di voler costruire uncrocieristico a, precisamente a Isola Sacra“. Sono nette le parole della consigliera del Polo Progressista Alessandrauscita dall’audizione che si è tenuta in Pisana sul progetto di. “Per il Giubileo – continua– andrà infatti a regime un’infrastruttura privata a pochi ...