Ponte Messina | Graziano Pd | ' solidarietà a Floridia | Meloni cosa ne pensa?'

Ponte Messina: post sessista su Floridia (M5S), Germanà (Lega) si scusa 'colpa di collaboratore'

Roma, 4 dic. " " Bufera sul senatore della Lega Nino Germanà per un post pro -pubblicato su Facebook, in cui il volto della senatrice del M5S Barbara Floridia viene accostato a frasi a doppio senso ("Ce lo fate vedere! Tiratelo fuori! Il progetto, immagino, ma che modi ...

Ponte Messina: Ascari (M5S), ‘solidarietà a Floridia, c.destra prenda distanze da Germanà’ La Sicilia

Il Ponte sullo Stretto e quel sospetto di essere presi in giro dalla politica

Quanto mi piacerebbe il ponte sullo Stretto di Messina! Non è sarcasmo il mio, no, il ponte di cui si parla da non so quanti decenni mi piacerebbe proprio, forse perché mi farebbe sentire meno “isolat ...

Post sessista del senatore della Lega Germanà contro la 5 Stelle Floridia, poi le scuse

Scoppia la polemica per un post social sessista del senatore della Lega Antonino Germanà, in cui viene attaccata la collega del Movimento 5 Stelle ...