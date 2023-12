Ponte Immacolata a scuola | stop lezioni 8 e 9 dicembre | a Milano Sant’Ambrogio il 7 Calendario scolastico

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Il prossimo weekend sarà più lungo del solito grazie alin occasione della festa dell'venerdì 8. Anche lesi fermano venerdì perché festa nazionale, rossa sul, ma non tutti hanno previsto loper sabato 9. Il sabato non si conta a prescindere per chi già attua la settimana corta. L'articolo .