Polonara torna in campo due mesi dopo il tumore e il palazzetto lo accoglie così

A Bologna la Virtus vince 99 - 70 ma la notizia del giorno è il ritorno in campo di Achille(5 punti in 8 minuti) dopo l'operazione e la chemio. Pubblico in piedi ad applaudirlo l'azzurro 4 dicembre 2023

Il pagellone di Basket City / Dieci e lode a Polonara, di nuovo in campo. Trenta a Ogden, in testa alla Fortitudo

Il bello è che sia Virtus (8) che Fortitudo (7) rifanno una doppietta di successi dopo quella di insuccessi di sette giorni prima. Primo posto per entrambe, ...