Polmoniti nei bambini | preoccupa resistenza ad antibiotici | ecco perché

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Falcone (Simit): "Causa uso improprio dell'azitromicina durante il Covid potrebbero sorgere problemi col Mycoplasma" Il Mycoplasma pneumoniae - il batterio che sembra nascondersi dietro l'aumento dinei bimbi in Cina, e poi in Vietnam e in alcuni Paesi europei, dalla Francia all'Olanda alla Danimarca - è un patogeno noto. Ma "la verazione può