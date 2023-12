Polmoniti nei bambini | preoccupa resistenza ad antibiotici | ecco perché

Leggi su italiasera

(Di lunedì 4 dicembre 2023) (Adnkronos) – Il Mycoplasma pneumoniae – il batterio che sembra nascondersi dietro l’aumento dinei bimbi in Cina, e poi in Vietnam e in alcuni Paesi europei, dalla Francia all’Olanda alla Danimarca – è un patogeno noto. Ma “la verazione può essere legata alladi alcuni di questi germi all’azitromicina, l’antibiotico che si utilizza in questi casi, soprattutto nell’uso pediatrico. Purtroppo l’uso improprio fatto durante il Covid ha reso questo germe resistente all’azitromicina, pertanto ora potrebbero sorgere problemi”. E’ il monito di Marco Falcone, segretario della Simit, la Società italiana di malattie infettive e tropicali in questi giorni in congresso a Firenze. Come ribadito anche dall’Istituto superiore di sanità nei giorni scorsi, Falcone conferma che “il Mycoplasma pneumoniae è un germe noto ...