Polmoniti nei bambini | preoccupa resistenza ad antibiotici | ecco perché

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 4 dicembre 2023) (Adnkronos) – Il Mycoplasma pneumoniae – il batterio che sembra nascondersi dietro l'aumento dinei bimbi in Cina, e poi in Vietnam e in alcuni Paesi europei, dalla Francia all'Olanda alla Danimarca – è un patogeno noto. Ma "la verazione può essere legata alladi alcuni di questi germi all'azitromicina, l'antibiotico che