Polemica Barcellona-Atletico Madrid | guardalinee beccato a origliare fuori dallo spogliatoio

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Il post partita di, big match dell’ultima giornata della Liga spagnola, ha avuto un protagonista davvero particolare. A finire al centro dell’attenzione non è stato un calciatore, nonostante il grande talento espresso dai 22 in campo, ma bensì il. Raul Cabanero, assistente di linea della partita, è finito sotto i riflettori per essere stato pizzicato aall’esterno dellodel. Lo riporta “As” che cita Edu Polo, capo ufficio stampa dei catalani, come la persona che si sia accorta di questo strano comportamento. Un episodio inusuale che fa il paio con quanto accaduto all’intervallo. Lo stesso, secondo “As”, si sarebbe fatto vivo nei pressi dello...