Pmi | il 12 dicembre la Casa delle Nuove Tecnologie di Pesaro promuove la Call for Ideas

(Di lunedì 4 dicembre 2023) ... saranno l'Università di Urbino, la PolitecnicaMarche e due dei partner della CTE, Tiscali e Sinegia. A chiudere laDay sarà la responsaile del progetto CTE per il Comune di, ...

Altre News in Rete:

Bando Eventi Climatici 2023: nuovi contributi per gli investimenti delle MPMI

Come e quando fare domanda Portale incentivi.gov.it: nuove funzioni di ricerca bandi 12023 Le domande potranno essere inviate dalle ore 10:00 di lunedì 11alle ore 16:00 del 18 ...

Appuntamenti macroeconomici: settimana del 4 dicembre 2023 LA STAMPA Finanza

Pmi: il 12 dicembre la Casa delle Nuove Tecnologie di Pesaro ... PRIMAPRESS - Agenzia Stampa Nazionale

Legance e Eversheds Sutherland nell’acquisizione di Millefiori da parte di Onequity

Spiacenti, non riusciamo a trovare la pagina che stai cercando ...

Il futuro dell'innovazione a Bologna, al via la Tech Week

Bologna diventa capitale di innovazione: al via la Tech Week, manifestazione che per quattro giorni trasforma la città in un laboratorio aperto su temi che spaziano dall'intelligenza artificiale all'a ...