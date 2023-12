Picchia moglie da 20 anni | allontanato da casa nel Napoletano

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPercosse, minacce e ingiurie ai ddelladurate oltre venti. Un lungo periodo nel quale la donna, di origini ucraine come il consorte, è stata costretta a volte anche a pernottare al freddo fuori dallaconiugale e perfino ad essere costretta a recarsi in un’altra regione per sfuggire alle persecuzioni. E proprio quando si è trasferita a San Benedetto del Po (Mantova), ha trovato il coraggio di presentare denuncia ai carabinieri della locale stazione. La svolta oggi, quando i militari dell’Arma della stazione Capoluogo di Torre del Greco (Napoli) hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di allontanamento dallafamiliare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, ...