“Perla in confessionale” E lei paralizzata | dopo Greta al Grande Fratello ci mancava questa

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 4 dicembre 2023)Vatiero, Mirko Brunetti eRossetti tutti insieme al. Ma non proprio “appassionatamente” e infattila puntataha avuto un crollo. Ha retto fino all’ultimo, ha detto piangendo in giardino, ma poi è esplosal’ingresso della ex single di Temptation Island ed ex fidanzata del suo ex. “Lo sapevo che sarebbe successo, lo sapevo! Non ce la faccio più. Come faccio a vivere tranquilla? Già è difficile il contesto. Ma adesso come faccio? Mi schiaffano una cosa del genere… Io non è che l’ho frequentato tre mesi, è stato il mio fidanzato da anni. Non ce la faccio ragazzi”. L’ingresso dinella Casa ha sicuramente sconvolto gli equilibri. Lo stesso Mirko non sembra esserne felice. Mai come ora è entrato in ...