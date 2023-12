Perché Roche acquista Carmot Therapeutics Tutti i dettagli

Leggi su formiche

(Di lunedì 4 dicembre 2023) La casa farmaceutica svizzerahato, azienda biotecnologica, con sede a Berkeley in California, la quale ha sviluppato un nuovo tipo di trattamento per la perdita di peso per persone con o senza il diabete. L’operazione, che si avvicina ai 3 miliardi di dollari, potrebbe portare il colosso elvetico o a competere con il rivale europeo, Novo Nordisk, in un momento in cui la domanda di trattamenti per la perdita di peso è aumentata. Guardando aipagherà fino a 3,1 miliardi di dollari, a valle di un pagamento iniziale di 2,7 miliardi di dollari e ulteriori. La transazione dovrebbe chiudersi nel primo trimestre del 2024. Sebbene i farmaci disiano ancora nelle prime fasi di sviluppo, l’acquisizione può portare ...