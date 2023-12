Perché non sfiderà Amadeus | la soffiata su Maria De Filippi

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 dicembre 2023) C'è posta per tela finale di Sanremo? Stando a quanto riportato da Giuseppe Candela e ripreso da Dagospia, no. ", chiudi la busta. C'è posta per te nonil Sanremo 2024 di". Nei giorni scorsi l'ad di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi non aveva escluso del tutto la possibilità di una controprogrammazione: "Per Sanremo la linea sarà quella dell'anno scorso, ma non è una contro programmazione ma una continuità di programmazione - aveva detto in un incontro con la stampa per fare il punto sui primi tre mesi della stagione televisiva -. Il Grande Fratello farà quindi la sua serata con un possibile raddoppio, così come ci saranno le Iene". Sul celebre programma del sabato sera, condotto daDe, aveva invece detto: "Da valutare solo il prodotto del ...