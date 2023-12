“Perché deve uscire” Grande Fratello | la casa perde un protagonista E tante lacrime per lui

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Ventiquattresima puntata dellunedì 4 dicembre. Alfonso Signorini ha rivelato direttamente nelle sue storie su instagram che presto entreranno nuovi concorrenti, tra cui due ragazzi che potrebbero già varcare la famosa porta rossa proprio lunedì 4 dicembre. Secondo le indiscrezioni uno di loro potrebbe essere Federico Massaro, di professione modello con 140 mila follower su instagram. Inoltre, dovrebbe arrivare alanche Luca Vetrone. Sabato 2 dicembre, durante la puntata in diretta, sono entrate due nuove concorrenti. Greta Rossetti, ex volto di Temptation Island ed ex fidanzata di Mirko Brunetti, e la canRosanna. “Ragazzi adesso ci tengo a precisare una cosa – ha detto Greta Rossetti – Chiarisco che nessuno andrà lì dentro a rubare il ...