Per il Censis l’Italia è un Paese di sonnambuli | una pandemia che affligge tutto l’Occidente

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Da qualche giorno fa discutere l’ultimo Rapporto“Ipertrofia emotiva”. Non che le sentenze dell’istituto fondato nel 1964 da Giuseppe De Rita vadano prese sempre per oro colato. Difatti in passato non sono mancati suoi abbagli e miraggi, rifilati al pubblico plaudente e bocca buona come grandi rivelazioni sociologiche. La bufala del “piccolo è bello”, palese minimalismo di stampo provincial-cattolico, con cui ci rimbambivano quando nell’economia mondiale tornava ad affermarsi il ruolo decisivo della dimensione, sotto forma di Grande Rete. In sequenza, la “fata morgana” dei distretti canonici, apoteosi democristiana dell’innovazione fai da te made in Italy, mentre in un’area semi-rurale californiana limitrofa all’Università di Stanford – Silicon Valley – si ponevano le basi del paradigma tecno-economico vincente dei milieux d’innovazione, per favorire il ...