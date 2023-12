Pensioni 2024 | aumenti previsti e tagli | chi perderà e chi guadagnerà? Tutte le fasce

Leggi su pensionipertutti

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Per comprendere qualisubirannonel, è essenziale fare riferimento alla bozza del Disegno di Legge di Bilancio attualmente in fase di discussione al Senato. Il Disegno di Legge numero 926 modifica il meccanismo di rivalutazione delleper l’anno. Prima di tutto bisogna sapere che la revisione non coinvolge i trattamentistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps, per i quali la rivalutazione è mantenuta in misura integrale al 100%. Per gli altri, vi sono invece diversedi rivalutazione che andremo a vedere in seguito. Per il prossimo anno sarà soggetto a modifiche l’ultimo scaglione, con la rivalutazione che viene ridotta al 22%, rispetto al 32% in vigore nel ...