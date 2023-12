Pensionata pontina investita ed uccisa da un camion | stava attraversando la strada sulle strisce pedonali

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Pubblicato il 4 Dicembre, 2023 Un drammatico evento quello che ha sconvolto il lunedì’ mattina di Terracina. Un incidentele ha infatti causato la morte di una signora anziana. Lo scontro si è verificato lungo via Roma questa mattina, intorno alle 9. La signora, di 88 anni, è stata colpita in pieno da unmentrela. A quanto si è saputo, la signora. Probabilmente distratto da qualcosa, l’autista del mezzo pesante non l’ha vista investendola in pieno. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e della Polizia di Stato. Inutili i soccorsi per l’anziana che è deceduta sul colpo.