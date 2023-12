Pedullà bacchetta De Laurentiis | «Inutile aggrapparsi agli arbitri!»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 4 dicembre 2023)si sca contro Dee il Napoli, dopo le polemiche in merito all’arbitraggio di Davide Massa in Napoli-Inter 0-3. ZERO ALIBI ? Alfredosu Twitter si è espresso in merito alle polemiche del Napoli dopo la gara strapersa contro l’Inter 0-3: «ADL può parlare di tutti gli arbitri del mondo con le sue ragioni, può dire che ha perso ieri per questo motivo, puòa mille rami, ma lui ha perso più di tutti a luglio con una programmazione senza senso. Tra le altre cose senza aver sostituito – come si deve – tale Kim, non Pincopallino. La fase difensiva del Napoli è una gruviera». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ...