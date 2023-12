PDFSmart | il software per modificare i PDF a misura delle aziende

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 4 dicembre 2023) I documenti in formato PDF sono utilizzati sia dai privati cittadini che, inancora maggiore, da partedei diversi settori. Oggi c’è una soluzione capace di rivoluzionarne la gestione: si tratta della possibilità di effettuare la modifica dei PDF con, una piattaforma a pagamento dedicata esclusivamente alle imprese per la gestione dei documenti. Uno strumento sicuro, innovativo e intuitivo da utilizzare, dotato di molteplici funzionalità che rendono l’editing e le varie operazioni connesse ai documenti in PDF più collaborative e semplificate. La modifica dei PDF diventa semplice e intuitiva Ma cos’è esattamente PDF Smart? Si tratta di una piattaforma lanciata nel 2022: i suoi sviluppi hanno portato verso una vera e propria rivoluzione nel modo di lavorare con i documenti in formato PDF. Il ...