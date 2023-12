Paura per lo storico locale napoletano | incendio durante l’inaugurazione

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Disavventura sfiorata per loe intervento tempestivo dei vigili del fuoco. Quella che doveva rivelarsi una giornata di festa stava per trasformarsi in una tragedia. Loapriva i battenti, oggi, in una nuova sede. La storica Trattoria Nennella dopo una storia che nasce nel dopo guerra ha deciso di spostarsi dalla loro prima sede. Dopo decenni in cui tantissimi tra napoletani e turisti si avvicendavano tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli per poter gustare un bel piatto di pasta e patate, ilsi è spostato. Quest’oggi, infatti, ha aperto la sua nuova sede. La storica trattoria si è spostata in Piazza Carità, sempre a Napoli. La ...