Patti Smith ieri sera cantava | “because the night | c’accise ‘a salute”

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 4 dicembre 2023)si alza e se ne va.si alza e se ne va prima del fischio finale, come un Boniperti qualunque. In realtà se ne va dopo il bis, come una rockstar annoiata. A chi importa del tris? Ovvero del terzo gol dell’Inter? A nessuno, nemmeno agli interisti, figuriamoci a lei. Lei che dovrà aggiornare il curriculum in questo modo: Robert Mapplethorpe, Michael Stipe, Aurelio De Laurentiis. Lei che dovrà aggiornare il curriculum in quest’altro modo: Chelsea Hotel, Woodstock, Stadio Diego Armando Maradona. Lei che dovrà aggiornare il curriculum in quest’altra maniera ancora: Joe Cocker, Joan Baez, Amir Rrahmani. Mamma mia. Si scherza, si sdrammatizza, si trova il ridicolo, come scrive il poeta Luigi Socci, si cerca il modo di non morire, come canta Luca Carboni, e così via....