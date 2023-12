Patti Smith al Maradona | Messaggio emezionante per il Napoli

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 4 dicembre 2023) L’icona del rock, ospite d’eccezione a-Inter, ha condiviso untoccante in onore di De Laurentiis e del. Un’ospite speciale ha illuminato gli spalti dello Stadiodurante la partita-Inter:, leggenda del rock, ha seguito il match accanto al presidente Aurelio De Laurentiis. La sua presenza ha regalato un tocco di magia all’atmosfera già elettrizzante dello stadio.ospite per-Inter La, icona degli anni settanta, non ha perso l’occasione per esprimere il suo entusiasmo e la sua gratitudine. Sui social, ha pubblicato undi ringraziamento per l’ospitalità ...