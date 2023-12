Parziale infermità di mente | la strada della difesa di Turetta | così può evitare il carcere a vita

Leggi su iltempo

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Nicolaed Elisabetta Martini hanno visitato il figlio Filippo, inper l'omicidio di Giulia Cecchettin, sua ex fidanzata. “Devo pagare fino alla fine, ho fatto qualcosa di terribile, ho perso la testa, ma non volevo e so che non potrete mai perdonarmi”, le parole del 21enne nel colloquio con i genitori, una nuova ammissione dopo quella fatta nel primo interrogatorio, dove ha solo letto un foglio con alcune dichiarazioni spontanee, e nel secondo, dove è rimasto davanti al pm Andrea Petroni per diverse ore. Ed è il Messaggero a fare un quadrosituazione sul destino di: “Rischia di passare in cella almeno una ventina di anni, sempre che gli inquirenti non riescano a dimostrare che il delitto è stato premeditato, in tal caso la pena massima prevista è quella dell'ergastolo. Il suo ...