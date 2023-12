Altre News in Rete:

Parigi: si concentrano le vendite su TotalEnergies

Parigi non sa cosa fare della sua vecchia ferrovia urbana Il Post

Attentato a Parigi, l'aggressore aveva già una condanna per terrorismo Euronews Italiano

Google Maps sta diventando il navigatore più social che c'è

L'ultimo aggiornamento è perfettamente esemplificativo con questa linea di pensiero, in quanto non solo offre nuove funzionalità per ... in oltre 80 città tra cui Berlino, Londra e Parigi, consente di ...

Aspettando Alessandro Michele, valzer di poltrone nella moda

La prima, sfilerà a Parigi a febbraio, una fashion week che si pregusta ricca di novità e passaggi di testimone. L'arrivo di Vigilante da Rochas non è, in ogni caso, una novità assoluta: il pugliese, ...