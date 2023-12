Parco del Cilento | a Roma si celebrano i 25 anni di iscrizione alla lista Unesco e di Bmta

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Domani, martedì 5 dicembre alle ore 11,30 apresso l’Associazione della Stampa Estera, si svolgerà l’incontro per celebrare i 25nella(a Kyoto il 5 dicembre 1998 ) de “I paesaggi culturali delNazionale dele Vallo di Diano con le aree archeologiche di Paestum e Velia e con la Certosa di Padula”. Il Fondatore e Direttore dellaUgo Picarelli coordinerà i lavori che saranno aperti per l’Associazione della Stampa Estera dal saluto della Presidente Esma Cakir e dReferente per la Cultura Carmen del Vando Blanco. Ci sarà anche la testimonianza di un imprenditore visionario del territorio Giuseppe Pagano, che ebbe grande attenzione dal critico d’arte Gillo ...