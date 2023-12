Paolo Crepet | “Chi ascolta la trap diventa un drogato” Scontro in televisione con Frankie hi-ngr

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Scintille trahi-ngr. Durante la trasmissione In altre parole, in onda su La7, si è aperto il dibattito sull’ascolto della musicae se quest’ultima influenzi o meno il pubblico. La lente d’ingrandimento viene puntata sui testi delle canzoni e se istighino alla violenza o al consumo di sostanze stupefacenti. “significa droga,ping è drogarsi, questo è lo slang americano da cui è nata tutta questa cosa”, ha puntato il dito lo psichiatra. “Chilaun“, ha continuato il medico, che ha giudicato forzato il parallelismo tra lae i romanzi noir. “Quando ho letto ‘A sangue freddo’ non sonoto un assassino”, ha ...

